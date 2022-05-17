Евросоюз не допустит, чтобы на Украине закончились оружие и военная техника. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета ЕС по обороне.

По мнению Борреля, настал «критический этап» боевых действий в Донбассе.

«Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились», — процитировал дипломата ТАСС.

Боррель добавил, что у стран Евросоюза хватит ресурсов на продолжение бесперебойных поставок.

Он также рассказал, что миссия гражданских советников ЕС сегодня вернулась в Киев.

«Она поможет украинским властям посредством гражданской деятельности в вопросах контроля границ и расследования военных преступлений», — пояснил Жозеп Боррель.

Страны «Большой семерки» намерены продолжать оказывать Украине военную помощь до тех пор, пока ей это нужно.

По мнению военного обозревателя Литовкина, без помощи Запада Украина давно бы капитулировала. Эксперт по безопасности Роман Насонов заметил, что Украине не дают дорогое вооружение.