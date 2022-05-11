Боррель назвал целью Евросоюза ослабление экономики России

Евросоюз путем помощи Украине ставит перед собой задачу «ослабить военную машину» России без реального противостояния. Об этом в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что сейчас Евросоюз, не является участником военных действий, но при этом выступает на стороне Украины.

«Мы хотим ослабить военную машину России. Мы хотим ослабить способность <…> безосновательно атаковать суверенную страну. Мы хотим помочь Украине защитить себя. Но мы не хотим воевать с Россией», — заявил Боррель.

Дипломат добавил, что сейчас страны Евросоюза делают намного больше, чем ранее: поставляют Украине оружие и принимают меры для ослабления российской экономики, что приведет к изоляции страны на международной арене.

После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз принял пять пакетов санкций против России. В шестой список новых ограничений планировали включить введение эмбарго на поставку нефти. Против этого шага выступили Венгрия, Болгария и Словакия. По данным СМИ, из нового санкционного списка убрали запрет на перевозку российской нефти.