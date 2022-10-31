Запас оборудования для восстановления энергосистемы закончился на Украине | 360°

31 октября 2022, 17:24
Запас оборудования для восстановления энергосистемы закончился на Украине
Директор ДТЭК Сахарук: на Украине нет оборудования для восстановления энергосистемы
На складах Украины нет оборудования для восстановления энергосистемы страны. Об этом заявил исполнительный директор группы компаний ДТЭК Дмитрий Сахарук, передал ТАСС.
«Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух волн атак, которые проходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионов долларов», — написал он.
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Сахарук отметил, что Украина сейчас работает над тем, чтобы все-таки получить оборудование «от партнеров».
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Ранее был нанесен удар по подстанции возле Днепрогэс в контролируемом ВСУ городе Запорожье. Он уточнил, что в городе сейчас не работает радио, плохо ловят телевизоры, есть перебои с мобильной связью и проблемы с водоснабжением.
В тот же день объявили воздушную тревогу на всей территории Украины. Некоторые районы Киева остались без электричества.
Украина
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