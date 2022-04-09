Западные журналисты привели неопровержимые доказательства, что «Точка-У» прилетела в Краматорск из Украины

Итальянские журналисты смогли найти неопровержимые доказательства, что «Точка-У», прилетевшая на железнодорожный вокзал Краматорска, принадлежит вооруженным силам Украины. Репортаж об этом разместило издание TG LA7.

Западный журналист смог снять серийный номер ракеты. Это является достоверным доказательством того, что данный снаряд принадлежит той же партии, что и ракеты, которые ВСУ использовали для обстрела Донбасса. На фотографиях видно, что серийный номер прилетевшей в Краматорск ракеты отличается от той, что в 2015 году сбили в зоне боевых действий всего на 13 единиц.

ВСУ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля. По предварительным данные, пострадали около 30 человек. Позже стало известно, что 38 человек погибли сразу, еще 12 скончались позже от тяжелых ранений. В общей сложности от обстрела пострадали около 100 мирных жителей.