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    09 апреля 2022, 20:01

    Западные журналисты привели неопровержимые доказательства, что «Точка-У» прилетела в Краматорск из Украины

    Итальянский журналист доказал по серийному номеру «Точки-У», что она принадлежит ВСУ

    Полина Созыкина

    Итальянские журналисты смогли найти неопровержимые доказательства, что «Точка-У», прилетевшая на железнодорожный вокзал Краматорска, принадлежит вооруженным силам Украины. Репортаж об этом разместило издание TG LA7.

    Западные журналисты привели неопровержимые доказательства, что «Точка-У» прилетела в Краматорск из Украины

    Западный журналист смог снять серийный номер ракеты. Это является достоверным доказательством того, что данный снаряд принадлежит той же партии, что и ракеты, которые ВСУ использовали для обстрела Донбасса. На фотографиях видно, что серийный номер прилетевшей в Краматорск ракеты отличается от той, что в 2015 году сбили в зоне боевых действий всего на 13 единиц.

    ВСУ нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля. По предварительным данные, пострадали около 30 человек. Позже стало известно, что 38 человек погибли сразу, еще 12 скончались позже от тяжелых ранений. В общей сложности от обстрела пострадали около 100 мирных жителей.