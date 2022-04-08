Более 30 человек погибли в результате удара ВСУ по Краматорску «Точкой-У»

ВСУ нанесли ракетный удар по Краматорску в районе железнодорожного вокзала, где эвакуировали местных жителей, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Источник фото: телеканал «360»

Обломки ракеты ТРК «Точка-У» упали в непосредственной близости от вокзала. Местных жителей попросили не выходить из дома без надобности и не покидать убежище во время обстрела.

«Данный устаревший советский ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и Российской Федерации. Активно используется украинскими боевиками», — уточнили в штабе теробороны ДНР.

Источник фото: телеканал «360»

По предварительным данным, более 30 человек погибли, еще более 100 получили ранения различной степени тяжести, рассказал глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин.

ТРК «Точка-У» — советский тактическо-ракетный комплекс, способный наносить удары на расстоянии до 70 километров. Комплекс может запускать ракеты с боевой частью обычного, ядерного и химического снаряжения.