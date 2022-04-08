Глава Донецкой ОВА: количество жертв обстрела в Краматорске увеличилось до 50

ВФУ устроили артобстрел Краматорска во время эвакуации мирных жителей. Один из снарядов — ракета «Точка У» — попал в здание вокзала. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил изданию Guardian, что количество жертв трагедии за несколько часов увеличилось до 50 человек.

Он сообщил, что 38 человек погибли на месте. Еще 12 жителей умерли в течение нескольких часов в больницах или по дороге в лечебницы города.

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин спустя пару часов после выстрела сообщил, что в общей сложности от снаряда пострадали около 100 человек. Они получили травмы и ранения разной степени тяжести.

Трагедия на вокзале Краматорска произошла 8 апреля, в полдень. Украинские власти сразу заявили о том, что в произошедшем виновата именно Россия. Они ссылались на надпись «За детей», которую нашли на упавшем около вокзала снаряде. Однако Минобороны отвергло все обвинения. Ведомство заявило, что Вооруженные силы России не используют «Точку У».