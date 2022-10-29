Западные страны запросили заседание Совбеза ООН по делу Ryanair | 360°

Мир 29 октября 2022, 12:48 Западные страны запросили заседание Совбеза ООН по делу Ryanair ТАСС: делегации запросили заседание Совбеза ООН из-за экстренной посадки Ryanair в Минске Unsplash

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Ряд западных стран обратились к ООН с просьбой провести заседание Совета безопасности по делу приземления самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске в мае 2021 года. Об этом сообщил ТАСС.

«На 31 октября западные делегации созвали заседание Совбеза ООН», — рассказал источник.

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Самолет авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, однако вынужденно приземлился в Минске после полученного сообщения о заложенной бомбе в салоне.

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После посадки белорусские правоохранительные органы выяснили, что на борту находится оппозиционер Роман Протасевич, ранее попавший в ориентировки для розыска.

Протасевича и его спутницу Софью Сапегу задержали. После этого Европейский союз рекомендовал авиакомпаниям воздержаться от полетов над территорией Белоруссии и запретил белорусским бортам летать над странами сообщества, сообщал kp.ru.

Протасевич собирался подать исковое заявление к Ryanair из-за посадки самолета в Минске.