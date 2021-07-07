«Снова с вами»: сидящий под домашним арестом Протасевич завел Twitter

Сооснователь и бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич завел новый Twitter, хотя и находится по домашним арестом в Минске. Он заверил, что ведет его самостоятельно без какого-либо присмотра.

В описании нового профиля Протасевич назвал себя «санкционным и полулегитимным» и выложил видеообращение, в котором сообщил, что «потихонечку возвращается к жизни в интернете».

«Теперь всегда буду на связи. Вы в любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить», — сказал он.

В ответ на вопрос одного из пользователей Протасевич подтвердил, что его процессуальный статус не изменился и он по-прежнему находится под домашним арестом. Некоторые не поверили, что экс-редактор Nexta ведет Twitter сам, поинтересовавшись, сколько людей входит в «команду согласования ответов». Но Протасевич заверил, что ни с кем ничего не согласует, а свой старый аккаунт, который некоторым нравился больше, все равно не может вести, потому что он заблокирован.

Отдельно он затронул вопрос про пытки.

«По поводу пыток. Еще раз повторю, что их не было. Да и как минимум глупо было бы пытать меня, когда внимание всего мира было приковано к ситуации», — написал журналист.

Протасевич и россиянка Софья Сапега были задержаны в Минске 23 мая после того, как самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии после сообщения об угрозе взрыва.

Протасевича обвинили в организации беспорядков в Белоруссии и ряде других преступлений и поместили в СИЗО. В отношении Сапеги, по словам ее адвоката, было возбуждено два уголовных дела. Спустя месяц их перевели под домашний арест.