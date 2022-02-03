Протасевич подаст иск к авиакомпании Ryanair
Один из основателей Telegram-канала Nexta, Роман Протасевич, готовит исковое заявление к авиакомпании Ryanair из-за экстренной посадки борта в Минске летом 2021 года. Об этом он сообщил на YouTube-канале «InfoSpecNaz БЕЛЯКОВ».
Также он призвал всех пассажиров борта присоединиться к нему.
«Над иском работает команда юристов. Как только все будет подготовлено, я о нем дополнительно публично сообщу», — рассказал Протасевич.
Он добавил, что к его задержанию причастны бывшие партнеры по оппозиции нынешней белорусской власти и хакерская группировка «Кибер-партизаны».
В мае в аэропорту Минска с экстренно посаженного авиалайнера Boeing 737-8AS ирландской авиакомпании Ryanair белорусские силовики сняли Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу.