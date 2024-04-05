Мир 05 апреля 2024, 18:32 Западные санкции негативно скажутся на экспорте турецких товаров в Россию Bloomberg: турецкие производители допустили влияние санкций на экспорт в Россию Unsplash

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Уровень торговых отношений между Россией и Турцией может снизиться из-за западных санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Президент турецкого союза машиностроителей Кутлу Каравелиоглу предположил, что из-за ограничений продажи в Россию упадут на миллиард долларов из-за «быстро расширяющихся» санкционных списков со стороны США и Евросоюза.

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Кроме того, на это может повлиять ужесточение экспортных мер в отношении товаров, якобы используемых в военных целях.

Ранее Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи. Введение ограничений Южной Кореей против России стало причиной вызова посла Ли До Хуна в российский МИД.