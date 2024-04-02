Мир 02 апреля 2024, 07:28 Южная Корея ввела антироссийские санкции из-з сотрудничества с КНДР Южная Корея ввела санкции в отношении двух граждан России и двух компаний Unsplash

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Руководство Южной Кореи ввело санкции против двух российских организаций и двух граждан, якобы имеющих отношение к оборонной программе КНДР. Об этом сообщило агентство Reuters.

Южнокорейское министерство иностранных дел отметило, что ограничения ввели против лиц и организаций, «связанных с ядерной и ракетной программами Северной Кореи».

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По информации Yonhap, санкции коснулись главы ООО «Интеллект» Сергея Козлова и главы ООО «Содействие» Александра Панфилова, которые являются гражданами России.

В апреле Северная Корея провела успешное испытание баллистической ракеты, военные выпустили ее в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердили в Южной Корее и Японии. Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов ВС начал проводить анализ дальности полета ракеты. По информации Yonhap, снаряд пролетел около 650 километров, а максимальная высота составила 100 километров.

КНДР также провела пуски баллистических ракет в марте — в Японское море упали три ракеты, две из которых пролетели около 350 километров.