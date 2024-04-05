Мир 05 апреля 2024, 13:48 Посла Южной Кореи вызвали в МИД из-за введения санкций против России МИД вызвал посла Южной Кореи после введения санкций против России Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в российский МИД. Причиной стало введение санкций против РФ. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Посла Республики Корея вызвали в МИД 5 апреля. Заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил главе дипмиссии, что РФ считает недружественным шагом введение односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц. По его словам, ограничения применили, основываясь на голословных обвинениях в «незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН».

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«Это не может не оказать негативного влияния на двусторонние отношения. Было подчеркнуто, что Российская Федерация категорически не приемлет подобных нелегитимных действий в свой адрес», — указали в дипведомстве.

Российская сторона призвала Южную Корею отказаться от контрпродуктивных санкций, которые провоцируют еще большее напряжение на Корейском полуострове.

Южная Корея ввела санкции в отношении двух россиян и двух компаний РФ. Их обвинили в якобы связях с ядерной и ракетной программами Северной Кореи.