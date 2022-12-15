Мир 15 декабря 2022, 00:26 Запад захотел дать Киеву «решающее преимущество» в борьбе с Россией — СМИ Eveneing Standard: Запад хочет дать Украине преимущество в конфликте с Россией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные страны размышляют над тем, какая помощь могла бы дать Украине «решающее преимущество» в конфликте с Россией, сообщило издание Eveneing Standard со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, речь идет об оборудовании для «упреждения» российских военных стратегий. Один из собеседников издания предположил, что Киеву могут поставить современные истребители.

Реклама

Однако должностные лица склоняются к тому, чтобы поддержка носила ограниченный характер. Запад не хочет эскалации конфликта на Украине. Именно поэтому в Вашингтоне не поддерживают удары ВСУ по российской территории.

Реклама

Вместе с тем американскую администрацию сильно беспокоят растущие контакты между Россией и Ираном по военной линии. В Белом доме заявили, что в курсе сделки на поставку баллистических ракет в РФ, которую страны якобы заключили. Однако никаких подтверждений этой информации у США нет.

Ранее в посольстве России в Великобритании опровергли утверждения о закупке у Ирана вооружения.