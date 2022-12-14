14 декабря 2022, 22:17
Россия и Иран «заключили сделку» на поставку баллистических ракет — Белый дом
Представитель Пентагона Кирби: есть подтверждения сделки на поставку Ираном ракет в РФ
Белый дом заявил, что США якобы заполучили доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он сказал, что США серьезно обеспокоены растущим военным партнерством между Ираном и РФ.
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«У нас имеется свидетельство, указывающее на заключение сделки на поставку баллистических ракет из Ирана в Россию», — подчеркнул Кирби.
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Однако подтвердить свои слова чем-либо он не смог.
Ранее представитель администрации сделал прогноз о завершении конфликта на Украине. По его словам, возможности прекращения боевых действий до конца этого года нет. Отвечая на вопрос о мирных переговорах, Кирби сказал, что это решение должен принимать президент Зеленский, а не американские власти.
Он также отметил, что оценка принимаемых президентом РФ Владимиром Путиным решений говорит, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине.
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