Мир 14 декабря 2022, 22:17 Россия и Иран «заключили сделку» на поставку баллистических ракет — Белый дом Представитель Пентагона Кирби: есть подтверждения сделки на поставку Ираном ракет в РФ РИА «Новости»

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Белый дом заявил, что США якобы заполучили доказательства заключения договора между Россией и Ираном по поставке в РФ баллистических ракет. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

Он сказал, что США серьезно обеспокоены растущим военным партнерством между Ираном и РФ.

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«У нас имеется свидетельство, указывающее на заключение сделки на поставку баллистических ракет из Ирана в Россию», — подчеркнул Кирби.

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Однако подтвердить свои слова чем-либо он не смог.

Ранее представитель администрации сделал прогноз о завершении конфликта на Украине. По его словам, возможности прекращения боевых действий до конца этого года нет. Отвечая на вопрос о мирных переговорах, Кирби сказал, что это решение должен принимать президент Зеленский, а не американские власти.

Он также отметил, что оценка принимаемых президентом РФ Владимиром Путиным решений говорит, что Россия будет продолжать спецоперацию на Украине.