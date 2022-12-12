Мир 12 декабря 2022, 08:15 Посольство РФ отвергло обвинения Британии в «грязных сделках» с Ираном Посольство России отвергло обвинения Британии в получении военных поставок от Ирана Unsplash

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Посольство России «категорически отвергло» обвинения британского министра иностранных дел Джейма Клеверли в «грязных сделках» с Ираном в контексте кризиса на Украине. Диппредставительство опубликовало официальное заявление.

По мнению посольства, британская сторона понимает, что у утверждений о том, что Иран якобы осуществляет военные поставки в Россию в обмен на ее военно-техническую поддержку, нет фактического основания. Россия тщательно соблюдает национальное законодательство и международное право в сотрудничестве с третьими странами, добавили в посольстве страны в Британии. При этом представительство напомнило о масштабной военной, финансовой и пропагандистской помощи Британии и ее западных союзников киевскому режиму.

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«Эти страны, кажется, вполне довольны тем, что закачка оружия в Украину в нарушение фундаментальных норм экспортного контроля приводит к увеличению числа жертв среди гражданского населения и затягиванию боевых действий», — отмечается в заявлении.

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На Украине публично призывают «казнить предателей, как собак», однако официальные лица Британии «робко умалчивают» об этом и других фактах нарушений. В посольстве задались вопросом, не является ли «системное лицемерие» в отношении Украины как раз свидетельством «грязной двуличной сделки».

Также представительство указало на необоснованность рассуждений министра иностранных дел о якобы произошедшем нарушении резолюции 2231 Совета Безопасности. Составители заявления предложили Британии обратить внимание на истинного нарушителя резолюции — США, которые в одностороннем порядке вышли из «ядерной сделки».