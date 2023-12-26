Мир 26 декабря 2023, 08:27 Запад забыл о гражданской войне в Судане на фоне конфликта на Украине Guardian: Запад забыл о проблемах Судана из-за украинского конфликта Mohamed Khidir/Xinhua/globallookpress

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Из-за конфликта на Украине Запад забыл о гражданской войне в Судане. Об этом сообщили обозреватели британской газеты Guardian.

«И диаспора, и международные гуманитарные организации понимают, что проблемы Судана вступают в соперничество с кризисами в Газе и на Украине», — указали авторы материала.

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Обозреватели подчеркнули, что с момента обострения конфликта в Судане, президент Соединенных Штатов Джо Байден так и не отправил в страну специального посла, как делали в таких случаях предыдущие американские лидеры.

По мнению журналиста хорватской газеты Advance, США являются угрозой для Украины. Именно власти Соединенных Штатов втайне хотят привести республику к краху.

Разведчик штурмовой бригады ВСУ с позывным Оладушек заверил, что главная проблема для армии страны — это мобилизованные. По его словам, из-за их плохой подготовки и физической формы Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией.