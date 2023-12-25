Мир 25 декабря 2023, 17:49 США обвинили в планомерном уничтожении Украины Advance: США запланировали привести Украину к краху с помощью четкого плана Министерство обороны Украины

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Украина столкнется с серьезной проблемой в лице США, которые втайне задумали привести республику к краху. Об это сообщила хорватская газета Advance.

«Правда в том, что у США есть очень четкий план для Украины, и он предполагает ее полный крах», — отметили в издании.

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Журналисты добавили, что Запад уже начал предавать президента Украины Владимира Зеленского, который не смог этого понять. В газете указали, что украинский лидер отказывается признать, что западные союзники готовятся подставить его.

Украина не может выстоять без поддержки извне, поэтому ВСУ в скором времени начнут терпеть поражение. По мнению авторов издания, украинцы обвинят в своих проблемах не Запад, а именно Зеленского.

Ранее британское издание The Independent сообщило, что украинские войска в ближайшее время сдадут Авдеевку. На такой шаг ВСУ придется пойти из-за отсутствия военной помощи со стороны Запада. Украинская армия расходует на этом направлении большое количество боеприпасов, поэтому военным придется отступить, если они останутся без снабжения.