Мир 26 декабря 2023, 06:08 «Так мы не победим». Разведчик ВСУ пожаловался на главную проблему Украины Разведчик ВСУ Оладушек: Украина проиграет из-за плохой подготовки мобилизованных РИА «Новости»

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Главная проблема Вооруженных сил Украины — несерьезная подготовка и плохая физическая форма мобилизованных. Именно из-за этого украинцы не смогут одержать победу, заявил в интервью каналу «Бутусов Плюс» разведчик 1-го батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с позывным Оладушек.

По его мнению, украинской армии требуется приток молодежи.

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«Я все понимаю, для сохранения генофонда, для этого всего нужно, чтобы молодежь развивалась, а старики шли <…>. Но так мы точно не победим», — пожаловался разведчик.

Военный подчеркнул, что качество человеческих ресурсов постоянно снижается. Военкоматы забирают старых и больных, а опытные солдаты уже получили по несколько ранений и больше не могут служить, как прежде.

Ранее стало известно, что в Верховную раду поступил законопроект о поправках в условия мобилизации на Украине. Если закон примут, отсрочки от призыва лишат инвалидов III группы и бывших депутатов Рады. Женщина сможет получить отсрочку на время беременности и отпуска по уходу за ребенком.