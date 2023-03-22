Власть 22 марта 2023, 13:00 Кремль счел закономерным недружественное освещение Западом визита Си Цзиньпина в Россию Представитель Кремля Песков: плохое отношение Запада к визиту Си Цзиньпина в РФ не удивило РИА «Новости»

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То, что Запад освещал в негативном ключе рабочую поездку председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, неудивительно. Для российских властей это было ожидаемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.

По его словам, главное сейчас не реакция Запада, а результаты состоявшихся переговоров и сам факт визита Си Цзиньпина в Россию.

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«Что касается реакции стран коллективного Запада. То, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный, глубоко враждебный характер, — это ни для кого не секрет. Не является исключением освещение этого важного визита», — сказал он.

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Председатель КНР был с рабочим визитом в России с 20 по 22 марта. За это время он дважды встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Они обсудили укрепление двухсторонних отношений, мировую повестку. В том числе, политики затронули тему мирного плана Китая по конфликту на Украине.