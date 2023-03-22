Мир 22 марта 2023, 13:19 «Реальность совсем другая». Кремль назвал вбросом статью о нежелании Китая покупать больше газа у России Песков назвал вбросом статью Bloomberg о нежелании КНР нарастить закупки газа РИА «Новости»

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Представители Китая и России обсудили в Москве наращивание поставок газа. Заявление СМИ об обратном со ссылкой на анонимные источники является информационным вбросом, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

Журналисты попросили его прокомментировать статью агентства Bloomberg о том, что на переговорах с президентом Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин воздержался от предложения увеличить закупки отечественного газа и не стал обсуждать прогресс в реализации проекта «Сила Сибири — 2» из-за желания диверсифицировать импорт сырья. Дмитрий Песков это опроверг.

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«Знаете, в чем дело. Bloomberg ведь дает сообщения, но не указывает ни источник, ничего. Это похоже на малоквалифицированные вбросы. Реальность совсем другая. Обсуждались вопросы расширения», — сказал он.

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Представитель администрации президента также назвал предсказуемой недружественную реакцию Запада на визит Си Цзиньпина. Он сказал, что переговоры прошли насыщенно, страны подписали важные декларации, в том числе об углублении сотрудничества.