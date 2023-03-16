Мир 16 марта 2023, 03:57 Запад уличили в замалчивании преступлений ВСУ Постпред РФ в Женеве Гатипов: Запад игнорирует зверства украинских военных сайт президента Украины

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Страны Запада отказываются обнародовать полную информацию о противоправной деятельности киевского режима. Об этом Постпред России при ООН Геннадий Гатилов заявил в ходе 52-й сессии Совета ООН по правам человека. Его слова привел ТАСС.

«Об этих преступлениях вы не услышите ни из выступлений европейцев, американцев и их сателлитов, в том числе в Совете ООН по правам человека, ни от УВКПЧ и Независимой международной комиссии по расследованию на Украине», — сказал он.

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По словам Гатилова, западные СМИ и правозащитные организации выбрали тактику игнорирования нарушений украинскими военными норм и принципов ведения боевых действий. Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать населенные пункты Донбасса. Также они используют школы и больницы для размещения солдат и военной техники, резюмировал дипломат.

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Жители населенных пунктов Херсонской области, живущие на правом берегу реки Днепр, рассказали о преступлениях со стороны украинских военных. ВСУ вламываются в дома местных жителей, отбирают ценности и автомобили, а также занимаются вымогательством.

Суд в ЛНР ранее приговорил военнослужащего ВСУ Андрея Незнамова за совершение преступлений против мирных жителей Северодонецка. Мужчина проведет в колонии 12 лет.