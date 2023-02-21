Происшествия 21 февраля 2023, 12:59 Жители Херсона на правом берегу Днепра пожаловались на преступления украинских военных ТАСС: жители правобережья Херсона продолжают сообщать о бесчинствах украинских военных Сайт президента Украины

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Жители населенных пунктов Херсонской области, которые находятся на правом берегу реки Днепр, пожаловались на преступления со стороны украинских военных. Сейчас территория контролируется Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил ТАСС со ссылкой на слова пресс-секретаря врио главы Херсонской области Владимира Василенко.

«Жители, находящиеся на временно оккупированной части правобережья Херсонской области, ежедневно жалуются на бесчинства солдат ВСУ», — заявил Владимир Василенко.

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По его словам, украинские военные вламываются в дома местных жителей, забирают ценности и автомобили, угрожают оружием и занимаются вымогательством.

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Владимир Василенко заявил, что в начале недели двух жителей Херсона ранили, когда они пытались помещать грабежу своих домов. Украинские военнослужащие забрали порядка 500 долларов.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России уничтожили более 200 украинских боевиков на Краснолиманском направлении за прошедшие сутки. Речь шла о подразделениях группировки войск «Центр».