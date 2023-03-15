Криминал 15 марта 2023, 11:19 Украинский военный получил в ЛНР 12 лет за преступления против жителей Северодонецка СК: украинский военный получил 12 лет колонии за преступления в Северодонецке РИА «Новости»

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Суд в ЛНР вынес приговор военнослужащему ВСУ Андрею Незнамову за совершение преступлений против мирных жителей Северодонецка. Он получил 12 лет колонии. Информация об этом появилась на сайте Следственного комитета России.

«Доказательства, собранные Следственным комитетом России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащему Вооруженных сил Украины Андрею Незнамову», — сказано в сообщении.

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СК заявил, что мужчина проходил военную службу в отдельной механизированной бригаде ВСУ. Он 25 мая 2022 года забросил гранату в окно кухни на улице Гагарина в Северодонецке. Преступник понимал, что в здании могут находиться люди. В результате его действий пострадала женщина, ее дом получил повреждения.

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Свое наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Следствие уточнило, что Незнамов признан виновным по статьям УК РФ «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом», «Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом» и «Применение запрещенных средств и методов». Уточняется, что фигурант дела полностью признал свою вину.