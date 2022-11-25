Мир 25 ноября 2022, 04:44 Запад уличили в попытке навязать свои ценности Катару Постпред РФ в Вене Ульянов: Запад пытается навязать свои ценности Катару РИА «Новости»

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Некоторые страны Запада пытаются навязать свои ценности Катару. Такие действия являются признаками тоталитаризма, заявил в Twitter постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Ряд западных стран пытаются навязать Катару свои ценности. Никакого уважения к национальным традициям и ценностям Катара как исламского государства. Почему они это делают? Еще один пример тоталитарных тенденций в политике Запада», — написал он в соцсети.

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Сейчас в Катаре проводят чемпионат мира по футболу. Матчи продлятся до 18 декабря. Власти страны и организаторов мирового первенства критикуют на Западе из-за нарушения прав женщин, представителей сексуальных меньшинств и рабочих-мигрантов.

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Ранее Международной федерации футбола (FIFA) удалось договориться о снятии запрета на ЛГБТК-символику. Теперь болельщики смогут приходить на стадионы с радужными флагами. Решение начнет действовать с 25 ноября. В этот день стартует второй тур группового этапа.

После одного из матчей ЧМ-2022 житель Катара напал на журналиста. Он подумал, что у представителя прессы был в руках символ ЛГБТ. Мужчина спутал его с флагом бразильского штата Пернамбуку.