Спорт 25 ноября 2022, 00:23 FIFA смогла уговорить Катар отменить запрет на символику ЛГБТ The Independent: FIFA смогла убедить власти Катара снять запрет на символику ЛГБТ РИА «Новости»

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Международная федерация футбола (FIFA) договорилась с властями Катара снять запрет на ЛГБТК-символику. Об этом сообщило британское издание The Independent.

В FIFA заявили, что радужный флаг «не будут запрещать» на стадионах во время проведения следующего раунда игр. Власти Катара, в свою очередь, попросили не трогать болельщиков на улице и фанатских зонах, теперь они смогут проносить ЛГБТ-символику на стадионы чемпионата мира. Указания начали действовать со второго круга группового этапа, 25 ноября.

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Ранее FIFA запретила пиво на стадионах во время ЧМ-2022. С 18 ноября употреблять алкоголь можно только в фан-зонах. По словам президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, с болельщиками ничего страшного не произойдет, если они не будут пить пиво в течение нескольких часов.

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Международная федерация футбола несколько дней назад запретила форварду сборной Великобритании Харри Кейну носить капитанскую повязку One Love против дискриминации на ЧМ-2022 года по футболу.