Мир 23 ноября 2022, 11:36 Житель Катара растоптал бразильский флаг, спутав его с символикой ЛГБТ Журналист Перейра рассказал о нападении на ЧМ в Катаре из-за ошибки с флагом Unsplash

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Житель Катара напал на бразильского журналиста Виктора Перейру, решив, что у него в руках флаг ЛГБТ. На самом деле это был флаг бразильского штата Пернамбуку, сообщил Sports.ru.

По словам Перейры, он возвращался со стадиона после матча Аргентины и Саудовской Аравии. В руках у него был флаг с изображением радуги, красного креста и звезды.

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Внезапно на журналиста набросился мужчина в белой одежде (традиционное облачение в Катаре — прим. ред.). Прохожий решил, что журналист демонстрирует ЛГБТ-символику.

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Перейра рассказал, что мужчина вырвал у него из рук флаг, кинул на землю и принялся топтать ногами. Журналист стал снимать происходящее на телефон, но агрессивный местный житель выхватил смартфон и заявил, что отдаст гаджет обратно при условии, что Перейра удалит запись.

К месту потасовки вскоре прибыл полицейский. Правоохранитель отобрал телефон и приказал журналисту избавиться от видео. Перейра вынужден был подчиниться, потому что боялся, что ему не вернут телефон, который нужен для работы.