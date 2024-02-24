Мир 24 февраля 2024, 01:25 Запад скептически отнесся к возможности мирных переговоров по Украине WSJ: перспективы мирных переговоров России и Украины маловероятны РИА «Новости»

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Американские и европейские чиновники с большой долей скепсиса отнеслись к вероятности проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об это сообщила газета The Wall Street Journal.

По мнению авторов статьи, до президентских выборов в США в ноябре 2024 года ситуация с возможностью дипломатического решения конфликта вряд ли изменится.

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По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, российские войска освободят еще больше территорий, прежде чем состоятся мирные переговоры с Украиной. При этом Запад и после урегулирования конфликта продолжит дестабилизировать обстановку в новых регионах России, предположил эксперт.

Ранее он заявил, что финансовая и военная помощь Запада только мешает ВСУ и заставляет их терять еще больше военнослужащих и территорий.