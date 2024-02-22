Спецоперация 22 февраля 2024, 19:19 «Украинцы проиграют». Запад не сможет помочь Киеву Профессор Миршаймер: Россия освободит еще больше территорий Пресс-служба Мнобороны РФ

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Военная и финансовая помощь Запада Украине не позволят ВСУ одержать победу на поле боя. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, Украина проиграет и потеряет еще больше территорий и людей, а российские войска после успеха в Авдеевке продолжат наступательные действия и освободят еще больше своих земель.

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Также он отметил, что киевскому руководству нужно начать мирные переговоры с Москвой. «Украинцам нужно заключить сделку», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что освобождение Авдеевки обернулось огромными потерями для ВСУ. Боевики не хотели уходить из города, но сделать это пришлось под натиском российских военных, которые заставили их бежать, отметил аналитик Михаил Онуфриенко.