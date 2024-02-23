Спецоперация 23 февраля 2024, 11:58 России предрекли освобождение новых территорий перед переговорами с Украиной Профессор Миршаймер: Россия освободит еще больше территорий перед переговорами РИА «Новости»

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Российские войска освободят еще больше территорий, прежде чем состоятся мирные переговоры с Украиной. Такой прогноз сделал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Global Times.

«Думаю, реальные боевые действия не продлятся до 2025 года. Русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие», — рассудил он.

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При этом Запад и после мирного урегулирования конфликта продолжит дестабилизировать обстановку в новых регионах России, предположил Миршаймер.

Ранее он заявил, что финансовая и военная помощь Запада только мешает ВСУ и заставляет их терять еще больше военнослужащих и территорий. По мнению профессора, Украине нужно не получать новое оружие, а стремиться к переговорам с Россией.

Французские СМИ писали, что западная техника оказалась непригодна к использованию в реальных боях, в грязи и холоде. Отмечалось, что провода на некоторых аппаратах перегрызли мыши.