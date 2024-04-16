Мир 16 апреля 2024, 14:29 Запад предупредили о страшных последствиях прямого участия в конфликте на Украине Сакс: прямое участие Запада в украинском конфликте спровоцирует мировую войну Ministry of Defense of Ukraine

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Прямое участие Запада в украинском конфликте приведет к мировой войне. Таким мнением поделился миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X.

Бизнесмен ответил на пост предпринимателя Билла Экмана, что якобы «мир стал бы более безопасным», если бы западные страны обеспечивали защиту неба над Украиной.

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«Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это значит сбивать российские самолеты, и мир уже вступил бы в третью мировую войну», — отметил Сакс.

Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи отметил, что альянс не находится в состоянии войны с Россией и не хочет развязывать ее.

Перед этим глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде констатировал, что его страна не станет непосредственным участником конфликта на Украине, — существует риск того, что он перерастет в мировую войну. При этом Эйде не стал исключать возможность отправки войск на Украину в долгосрочной перспективе.