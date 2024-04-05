Мир 05 апреля 2024, 15:35 Долгосрочная перспектива. В Норвегии не исключили отправку войск на Украину Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину в будущем U.S. Department of Defense/Digital / Global Look Press

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Норвегия не исключает оправку войск на Украину в будущем. Такое заявление сделал глава МИД страны Эспен Барт Эйде в интервью украинскому изданию «Европейская правда».

«В очень долгосрочной перспективе, я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», — подчеркнул Эйде.

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При этом он добавил, что у норвежской стороны нет никакого желания быть непосредственным участником конфликта, так как это может привести к мировой войне. Разговоры стран-участниц НАТО подразумевают отправку советников и инструкторов на Украину, но никак не боевых подразделений, заключил министр.

НАТО не является и не будет участником украинского конфликта, заявил ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Он также добавил, что Украина не просила направлять силы блока в страну, а лишь требовала боеприпасы и вооружение.

Накануне состоялось плановое заседание Совета НАТО — Украина, участником которого стал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он пообещал «испортить вечеринку» альянса по случаю 75-летнего юбилея вопросом о поставках ЗРК Patriot.