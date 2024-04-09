Мир 09 апреля 2024, 00:38 Главком силами НАТО в Европе оценил вероятность войны с Россией Главком силами НАТО в Европе Каволи заявил, что альянс не желает войны с Россией Freepik

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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи заявил, что члены организации не находятся в состоянии войны с Россией и не желают этого. Об этом он сказал на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию альянса. Цитату привело РИА «Новости».

«Страны НАТО не считают, что мы находимся в состоянии войны с Россией, и мы не хотим этого», — заявил американский генерал.

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По словам Каволи, члены альянса поддерживают Украину как раз потому, что пытаются сдержать подобное развитие событий.

Несколько дней назад глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что его страна не желает становиться непосредственным участником украинского конфликта из-за риска его перерастания в мировую войну, но при этом не исключил отправки войск на Украину.

Кроме того, как сообщило издание La Repubblica, в альянсе в неформальной обстановке уже обсуждают, как принять Украину в НАТО и предоставить ей гарантии безопасности, если она согласится уступить часть территорий России.