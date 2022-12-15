Мир 15 декабря 2022, 23:25 Запад обвинили в давлении на руководство Сербии в Косове Российский посол в Белграде Боцан-Харченко: Запад выкручивает руки руководству Сербии РИА «Новости»

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Косовары в Приштине продолжают борьбу за контроль населенного сербами севера Косова и Метохии, Запад позволяет им это делать, оказывая давление на руководство Сербии. Об этом заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко. Его процитировало РИА «Новости».

В столицу Сербии после визита в Приштину приехали специальный представитель Евросоюза по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак и заместитель помощника американского госсекретаря Габриель Эскобар. Они встретились с лидером республики Александром Вучичем, премьером страны Аной Брнабич и главой МИД Ивицей Дачичем.

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По словам главы российской дипмиссии, на фоне этих встреч власти Приштины вызывающе продолжили попытки контролировать север края, населенный сербами.

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«И не думает пойти на попятную. Возникает вопрос о подлинной цели западников. Похоже, в очередной раз — выкручивать руки Белграду», — сказал Боцан-Харченко.

Он напомнил, что косовары при поддержке полиции захватили власть в муниципалитете в Косове и посадили своих ставленников в депутатские кресла. Дипломат назвал происходящее «торжеством демократии по европейским стандартам».

По его словам, действия Запада в пользу косовских албанцев подтвердились, когда подали заявку на председательство непризнанного Косова в Евросоюзе без одобрения Брюсселя. Он добавил, что сложившаяся ситуация получается весьма неприглядной и удручающей.

Европарламент вместе с чешским председательством в Совете ЕС договорились о безвизовом режиме для непризнанного Косова. Но решение должны утвердить все члены Евросоюза. Среди них пять стран еще не признали независимость самопровозглашенной территории.