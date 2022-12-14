Мир 14 декабря 2022, 21:45 Безвизовый режим для Косова предварительно согласовали в ЕС Совет Евросоюза сообщил о договоренностях Европарламента о безвизовом режиме для Косова РИА «Новости»

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Европарламент и чешское председательство в Совете Евросоюза договорились о безвизовом режиме для непризнанной республики Косово. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

«Председательство Совета ЕС и Европейский парламент согласовали сегодня предоставление безвизового режима [для Косова]», — сказали в ЕС.

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Решение о безвизовом режиме должны утвердить все страны Евросоюза. Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия до сих пор не признали независимость самопровозглашенного Косова. Это усложнит подписание договора между Брюсселем и Приштиной, отметили в заявлении.

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Евросоюз оказывает давление на Сербию и призывает страну вступить в ЕС с признанием независимости Косова. Это подтолкнет оставшиеся пять стран также признать суверенитет самопровозглашенной республики.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович 14 декабря сообщил, что косовары при поддержке местной полиции силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица на севере Косова и Метохии. Они провели заседание и выбрали парламентариев из числа албанцев, которые «принесли присягу и утвердили» главу муниципалитета.