Мир 14 декабря 2022, 17:50 Албанцы при поддержке полиции силой захватили власть в муниципалитете в Косове Представитель Сербии Петкович сообщил о захвате власти албанцами в муниципалитете в Косове

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Косовские албанцы при поддержке полиции силой захватили власть в муниципалитете Северна-Митровица на севере Косова и Метохии. Об этом 14 декабря сообщил глава Канцелярии по Косову и Метохии при кабмине Сербии Петар Петкович. Его процитировал ТАСС.

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица», — рассказал он.

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По его словам, за них никто не голосовал. У косоваров не будет поддержки со стороны народа Сербии, подчеркнул Петкович.

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По данным СМИ, косовские албанцы 14 декабря вошли в здание муниципалитета. При поддержке полиции Косова они провели заседание и выбрали депутатов из числа албанцев. Назначенные парламентарии «принесли присягу и выбрали» главу муниципалитета.

Петкович выразил мнение, что тем самым Приштина хочет создать моноэтнический албанский муниципалитет и выгнать с севера Косовска-Митровицы всех сербов.

Местные СМИ обнародовали документ, который якобы может стать «базовым соглашением» между непризнанным Косово и Сербией. Там указано, что обе стороны обязуются развивать добрососедские отношения.