07 марта 2023, 00:14
«Запад не смирится с поражением Украины». Ветеран США раскрыл план союзников Киева
Ветеран ВС США Дрейвен: Запад не остановится после окончания конфликта на Украине
Даже если конфликт между Россией и Украиной завершится, Запад на этом не остановится. С таким заявлением в Twitter выступил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
«Конфликт между Россией и Украиной не станет концом. Ясно, что Запад не зря вложил огромные суммы денег, помощи и припасов. Только дурак мог бы подумать, что Запад смирится с поражением Украины и продолжит вести дела как обычно», — написал он.
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Дрейвен уверен, что настоящие события, какими бы ужасными они не были, вскоре будут восприниматься с нежностью и как «старые добрые времена». Он также добавил, что очень хочет ошибаться в своих предсказаниях.
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Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что США проиграют России — из-за зависимости от экономик Китая и Индии. По его словам, американский народ живет в ложном чувстве безопасности.
Бывший военный также писал, что Штаты готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию. По его мнению, американские власти таким образом хотят развязать конфликт с РФ, так как не готовы смириться с тем, как много ресурсов потеряли, помогая Украине.
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