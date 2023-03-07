Мир 07 марта 2023, 00:14 «Запад не смирится с поражением Украины». Ветеран США раскрыл план союзников Киева Ветеран ВС США Дрейвен: Запад не остановится после окончания конфликта на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Даже если конфликт между Россией и Украиной завершится, Запад на этом не остановится. С таким заявлением в Twitter выступил ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.

«Конфликт между Россией и Украиной не станет концом. Ясно, что Запад не зря вложил огромные суммы денег, помощи и припасов. Только дурак мог бы подумать, что Запад смирится с поражением Украины и продолжит вести дела как обычно», — написал он.

Реклама

Дрейвен уверен, что настоящие события, какими бы ужасными они не были, вскоре будут восприниматься с нежностью и как «старые добрые времена». Он также добавил, что очень хочет ошибаться в своих предсказаниях.

Реклама

Ранее Ноктис Дрейвен заявил, что США проиграют России — из-за зависимости от экономик Китая и Индии. По его словам, американский народ живет в ложном чувстве безопасности.

Бывший военный также писал, что Штаты готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию. По его мнению, американские власти таким образом хотят развязать конфликт с РФ, так как не готовы смириться с тем, как много ресурсов потеряли, помогая Украине.