Мир 06 марта 2023, 05:57 США предрекли поражение в «большой войне» с Россией из-за Китая и Индии Американский ветеран Дрейвен: США проиграют «большую войну» с Россией из-за БРИКС Pixabay

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен выразил мнение, что США проиграют в «большой войне» с Россией из-за зависимости от экономик Китая и Индии. Американцы живут в ложном чувстве безопасности, написал военный в Twitter.

«Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, „Сделано в Китае“, верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и так далее, все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия» — пришел к выводу Дрейвен.

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Он отметил, что страны БРИКС опустошат США только одной экономикой, если вдруг Вашингтон вступит в войну. И это не говоря уже о том, насколько слабыми стали американские вооруженные силы, отметил ветеран.

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Дрейвен назвал «страшной» возможность уничтожить Штаты, если бы противники страны знали, что на самом деле из себя представляет Америка.

«Если бы наши враги знали, что мы представляем из себя на самом деле, за пределами иллюзии силы, единства и гордости, которую создавали для нас предыдущие поколения, они бы снесли нас за несколько месяцев. Вообще это страшно», — заключил военный.

Ранее ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен прокомментировал реакцию НАТО на заявление российского лидера Владимира Путина об СВО. Реакция Альянса показывает, насколько сильно напуганы западные страны, считает американец.