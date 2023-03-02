02 марта 2023, 01:12
Американский ветеран предупредил о готовящейся провокации США против России
Ветеран Дрейвен: США готовят атаку под ложным флагом для последующего обвинения РФ
Американский ветеран Ноктис Дрейвен сообщил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию. Об этом бывший военный написал в Twitter.
По его мнению, Украина проигрывает, а Запад вложил в нее слишком много времени и денег, чтобы потерпеть неудачу.
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«Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу», — убежден ветеран.
Поэтому, считает американец, Вашингтон сделает все, чтобы втянуть обе стороны в вооруженный конфликт.
«Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в вооруженный конфликт», — резюмировал Дрейвен.
Ветеран призвал пользователей не сидеть сложа руки, не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать «открывать глаза» на происходящее.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил Украину о потере новых областей при продолжении спецоперации. Он напомнил, что сначала специальной военной операции потери ВСУ составили от 200 до 300 тысяч солдат, миллион украинцев стали беженцами.
США
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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