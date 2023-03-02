Мир 02 марта 2023, 01:12 Американский ветеран предупредил о готовящейся провокации США против России Ветеран Дрейвен: США готовят атаку под ложным флагом для последующего обвинения РФ Pixabay

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Американский ветеран Ноктис Дрейвен сообщил, что США готовят атаку под ложным флагом на территории страны, чтобы обвинить Россию. Об этом бывший военный написал в Twitter.

По его мнению, Украина проигрывает, а Запад вложил в нее слишком много времени и денег, чтобы потерпеть неудачу.

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«Они уже используют новости и средства массовой информации, чтобы мысленно подготовить вас к войне с Россией и Китаем. Запомните мои слова, Украина проигрывает, и Запад вложил слишком много времени и денег, чтобы позволить ей потерпеть неудачу», — убежден ветеран.

Поэтому, считает американец, Вашингтон сделает все, чтобы втянуть обе стороны в вооруженный конфликт.

«Если простой риторики им не хватит, я предсказываю атаки под ложным флагом либо на американской земле, либо против союзника по НАТО, чтобы раздуть эмоции и втянуть нас в вооруженный конфликт», — резюмировал Дрейвен.

Ветеран призвал пользователей не сидеть сложа руки, не ограничиваться политическими дискуссиями, а начать «открывать глаза» на происходящее.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер предупредил Украину о потере новых областей при продолжении спецоперации. Он напомнил, что сначала специальной военной операции потери ВСУ составили от 200 до 300 тысяч солдат, миллион украинцев стали беженцами.