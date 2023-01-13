Мир 13 января 2023, 10:51 Запад назвал назначение Герасимова предвестником скорых наступлений на Украине WSJ: назначение Герасимова командующим СВО — предвестник серьезных наступлений на Украине Пресс-служба Минобороны

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Назначение руководителя Генерального штаба России Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск на Украине можно расценивать как знак скорых наступлений на Украине в рамках спецоперации.Такое мнение появилось в статье издания The Wall Street Journal (WSJ).

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — считает глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим войсками в зоне проведения СВО 11 января. Таким образом он сменил на посту Сергея Суровикина, который занимал эту должность с 8 октября 2022 года. Теперь Суровикин будет одним из заместителей Герасимова.

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Также заместителями командующего войсками в зоне спецоперации стали замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким и главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков. Последний накануне посетил Белоруссию для оценки процесса подготовки российского контингента региональной группировки войск.