Мир 26 октября 2022, 05:07 Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине — The New Yorker The New Yorker: Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине, признав Крым российским Pxhere

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Запад мог предотвратить спецоперацию на Украине признанием вхождения Крыма в состав России. Об этом написал ветеран войны в Ираке, обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл.

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», — написал Колдуэлл в своем материале.

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Полуостров, по его мнению, с точки зрения обороноспособности страны играет ключевую роль. Поэтому, как считает Колдуэлл, Москва не может допустить посягательств на Крым. Также обозреватель допустил, что выход России в Черное море Киев хотел бы заблокировать.

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«Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», — написал Колдуэлл.

Предприниматель Илон Маск считает, что конфликт на Украине закончится, когда американское правительство убедит Украину в невозможности вернуть Крым. По мнению Маска, полуостров имеет ключевое значение для безопасности России. Его потерю глава SpaceX назвал равносильной потери для США Гавайев и Перл-Харбора.