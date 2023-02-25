Мир 25 февраля 2023, 02:19 Запад испугался приближения многополярности мира — посол хуситов Посол Сабри: Запад отверг инициативу КНР по Украине, чтобы отсрочить многополярность freepik

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Поспешная реакция Запада на мирную инициативу Китая по урегулированию конфликта на Украине подтверждает, что цель США и союзников — отсрочить последствия окончания конфликта, которые приведут к многополярному миру. Об этом РИА «Новости» рассказал посол правительства йеменских хуситов в Сирии Абдалла Сабри.

«Цель эскалации на Украине со стороны США и Запада — отсрочить ожидаемые последствия войны, которые должны привести к многополярному миру, пусть даже ценой украинской крови и территорий. Подтверждением этому служит спешная реакция на китайскую мирную инициативу, которая была отвергнута Западом», — заявил Сабри.

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Китай 24 февраля опубликовал свою позицию по урегулированию конфликта на Украине, документ состоит из 12 пунктов. КНР призвала прекратить боевые действия, проявить сдержанность и не допускать эскалации и выхода кризиса на Украине из-под контроля.

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России и Украине предложили возобновить прямой диалог — это единственный реальный выход из кризиса. Китай на Совбезе ООН призвал обе страны возобновить мирные переговоры без предварительных условий.