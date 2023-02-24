Мир 24 февраля 2023, 22:08 Китай призвал Россию и Украину к переговорам без предварительных условий Зампостпреда КНР в ООН Дай Бин призвал Россию и Украину к переговорам РИА «Новости»

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Китайские власти призывают Россию и Украину возобновить мирные переговоры по урегулированию кризиса без предварительных условий, об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил зампостпреда Китая при всемирной организации Дай Бин. Его слова передал ТАСС.

По мнению китайского дипломата, переговоры — это единственный путь выхода из кризиса. И международное сообщество должно помогать установления мирного процесса, создавать площадки для диалога, подчеркнул китайский дипломат.

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«Усадить конфликтующие стороны за стол переговоров не будет простой задачей, но это первый шаг на пути к политическому решению», — сказал Дай Бин.

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Украина не должна стать ареной, на которой государства ведут борьбу. В Китае уверены, что нельзя пытаться извлечь выгоду из украинского конфликта.

Ранее политолог Владимир Джаралла заявил, что с 2014 года Евросоюз получил от Украины очень многое. Речь идет о рынке сбыта европейских товаров и дешевой рабочей силы, которая хлынула из Украины в ЕС. Кроме того, Брюсселю удалось уничтожить украинскую промышленность, включая судостроение и энергетику, пишет РИА ФАН.