Страны Запада имеют неофициальную договоренность не поставлять Украине определенные виды оружия, подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон украинскому изданию «Укринформ». Он отметил, что речь идет о штурмовых самолетах и танках.

«Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией», — заявил Макрон украинским журналистам.

Макрон заверил, что правительство Украины знает об этих договоренностях.

Главы Франции, Германии, Италии и Румынии приехали в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит состоялся всего за день до того, как Европейская комиссия выпустит рекомендацию о статусе Украины как кандидата в члены ЕС. При этом Макрон заявил, что Украина не станет членом Евросоюза «завтра» даже в том случае, если ей предоставят статус кандидата.