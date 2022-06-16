Макрон заявил, что Украина не станет членом ЕС «завтра»

Украина не станет членом Евросоюза «завтра» даже в том случае, если ей предоставят статус кандидата на вступление. Процесс займет некоторое время. Об этом заявил в интервью телеканалу TF1 президент Франции Эммануэль Макрон.

«Украина не станет членом Евросоюза уже завтра, этот процесс займёт время», — сказал французский лидер в интервью телеканалу TF1.

Он объяснил, что процесс вступления не может быть быстрым даже при наличии статуса кандидата. Стране будет необходимо выполнить ряд условий, также будет составлена дорожная карта, которую утвердит Еврокомиссия.

«Предстоит долгий путь. Но предоставление статуса кандидата — это уже сигнал надежды», — подчеркнул Макрон.

Макрон вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом и премьер-министром Италии Марио Драги 16 июня побывал в Киеве. Они прибыли в столицу Украины на поезде. Там главы европейских государств провели встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По мнению зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, поезда европейских политиков в Киев является бессмысленной. Он посчитал, что Украину к миру это не приблизит.