Мир 22 февраля 2024, 10:10 Запад без проблем поставит на место Зеленского любого другого человека — Медведчук Политик Медведчук: президент Украины Зеленский не готов управлять государством Пресс-служба Минобороны

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Действующий президент Украины Владимир Зеленский не способен управлять государством, поэтому коллективный Запад без труда сможет заменить его любым другим претендентом на этот пост. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил об этом в интервью РИА «Новости».

«Я думаю, что не будет проблем для того, чтобы поставить на место Зеленского любого другого человека. Говорить о том, что Зеленский какой-то подготовленный человек и профессионал <…> не приходится», — сказал он.

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Виктор Медведчук напомнил, что Владимир Зеленский пришел к власти всего пять лет назад. По мнению украинского оппозиционера, с тех пор его управленческие компетенции не изменились. Он заявил, что действующий президент по-прежнему не способен управлять страной.

Украина почти утратила свою государственность, заявил Виктор Медведчук. Важной ошибкой киевского режима он назвал стремление вступить в НАТО и отказ исполнять Минские соглашения.