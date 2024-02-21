Мир 21 февраля 2024, 05:41 Украина почти перестала существовать как государство — Медведчук Медведчук: украинское государство уже почти перестало существовать РИА «Новости»

Читать 360tv в

Действия Украины в последние годы привели к тому, что государство почти прекратило свое существование. Об этом заявил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в беседе с РИА «Новости».

«Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Я вообще считаю, и у меня есть достаточно аргументов утверждать, что она потеряла свою государственность», — сказал он.

Реклама

По его словам, территорию, которую сейчас называют Украиной, можно охарактеризовать только как «преступный режим президента Зеленского», а с суверенитетом и независимостью «покончили в 2014 году».

Ранее отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что демографические проблемы и близкое поражение на поле боя грозит скорым исчезновением Украины как страны. По его словам, население государства массово уезжает из страны, в ней осталось не более 22 миллионов человек.