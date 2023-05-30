Мир 30 мая 2023, 18:20 Запад «бесится» из-за самостоятельной политики Вучича — посол Боцан-Харченко Посол Боцан-Харченко: Западу не нравится самостоятельная политика Вучича из-за дружбы с РФ Pxhere

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Противники политики президента Сербии Александара Вучича хотят устроить «майдан» в Белграде. Такое заявление сделал посол России Александр Боцан-Харченко, написал ТАСС.

Он признался, что Запад «бесится» из-за самостоятельной политики Вучича, а в первую очередь негодование вызывают дружественные отношения с Россией.

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«Идет наступление [со стороны Запада] на власть в Белграде, на президента Вучича», — сказал он.

Боцан-Харченко отметил, что антибелградские силы действуют на два фронта. Речь идет как о ситуации в Косове, так и попытки «майданного» переворота в столице Сербии. Россия всячески помогает урегулировать косовский кризис.

Сеербско-косовский кризис — обострение ситуации между Сербией и Косово. Формально это началось после истечения в августе 2022 года 11-летнего срока действия документов на автомобили. Это вызвало протесты местного сербского населения.

Конфликт на севере Косова назвали частью гибридной войны Запада против Вучича. Выборы в местные органы власти в населенном преимущественно сербами северном Косово, назвали издевательством над здравым смыслом и провокацией, поощряемой западными странами.