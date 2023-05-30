Мир 30 мая 2023, 18:13 Выборы в Косове назвали издевательством над здравым смыслом и провокацией Посол России в Сербии назвал выборы в Косове провокацией, которую поощрял Запад Allexxandar / Freepik

Читать 360tv в

Выборы в Косове — это «издевательство над здравым смыслом» и провокация, поощряемая западными странами. Такое заявление сделал на брифинге посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, его процитировал ТАСС.

По словам дипломата, Брюссельское соглашение заключается только в признании Косова, в чем Запад уверен. Конфликт на севере республики Боцан-Харченко назвал частью гибридной войны против президента Сербии Александра Вучича.

Реклама

Посол добавил, что западным странам не нравится самостоятельная политика сербского лидера и его дружественные отношения с Россией. На власть в Белграде и на Вучича идет наступление, поскольку Вашингтон и Брюссель бесит сохранение Сербией независимости и суверенитета в нынешних условиях, указал Боцан-Харченко. Антисербские силы почти синхронно действовали на два фронта, обратил внимание посол.

«Это ситуация в Косове и попытки „майданного“ переворота здесь, в Белграде», — заявил дипломат.

Столкновения между протестующими сербами и Международными силами безопасности НАТО (KFOR) произошли на севере Косова 29 мая. Конфликт начался с мирного митинга граждан перед муниципалитетом Звечан. Люди собрались, чтобы выразить недовольство правлением премьера Альбина Курти.

Несмотря на гарантии безопасности, представители KFOR использовали против участников акции светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Вучич сообщил, что при столкновениях пострадали более 52 сербов.