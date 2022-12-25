Мир 25 декабря 2022, 21:28 Занявший пост министра в Нагорном Карабахе российский бизнесмен отказался покидать регион Министр Нагорного Карабаха Варданян отказался покинуть регион по требованию Азербайджана РИА «Новости»

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Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил, что не намерен подчиняться требованиям Азербайджана и уезжать из республики. Как сообщило агентство «Новости-Армения», такое заявление он сделал на митинге в Степанакерте.

Варданян подчеркнул, что у жителей Нагорного Карабаха сегодня есть три пути: подчиниться требованиям Азербайджан, уехать или продолжить борьбу за независимость.

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«Я принял свое решение 2 сентября, я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана», — заявил Варданян.

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Он подчеркнул, что власти совершили много ошибок, но учли этот урок, чтобы двигаться вперед. Министр добавил, что впереди тяжелый путь, но он готов положить все свои связи, имя и имущество ради независимости Нагорного Карабаха.

Рубен Варданян в России был крупным бизнесменом. На фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе он отказался от российского гражданства и отправился в регион, где занял пост государственного министра.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов назвал Рубена Варданяна чуждым элементом для Нагорного Карабаха и потребовал от него покинуть регион, так как его деятельность носит преступно-авантюристский характер.