Мир 23 декабря 2022, 17:24 «Чуждый элемент». Азербайджан потребовал, чтобы Варданян покинул Нагорный Карабах МИД Азербайджана: Варданян должен покинуть Нагорный Карабах РИА «Новости»

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Азербайджан потребовал, чтобы миллиардер Рубен Варданян покинул Нагорный Карабах. С таким заявлением выступил глава МИД республики Джейхун Байрамов на пресс-конференции после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил ТАСС.

Варданян занимает пост государственного министра Нагорного Карабаха. По словам Байрамова, миллиардер является «чуждым элементом» для региона, а его деятельность носит преступно-авантюристический характер.

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«Мы считаем, что этому должен быть положен конец. И чем раньше этот человек покинет этот регион, тем лучше будет для всех. В первую очередь от этого страдает местное население», — добавил он.

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Лавров напомнил, что Варданян не имеет к России никакого отношения к России.

Должность госминистра Варданян занял в начале ноября. Ему поручили координировать работу глав Минздрава, Минюста, МИД, Министерства сельского хозяйства, финансов и экономики, культуры и спорта, образования и ряда других.

Накануне, 22 декабря, президент России Владимир Путин одобрил выход бизнесмена из гражданства.